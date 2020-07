Tesla will seinen US-Konkurrenten Rivian wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen zur Rechenschaft ziehen. In einer Klage wegen unfairen Wettbewerbs wirft der Elektroautopionier dem Rivalen ein „alarmierendes Schema“ zur Abwerbung von Mitarbeitern vor, um an vertrauliche Informationen zu gelangen. Rivian weist dies zurück.