Mehr als 6,5 Millionen Euro

Rund 1,7 Millionen Euro investiert der Betreiber; etwas mehr als geplant. Hauswirth: „Wir wollen aber am neuesten Stand der Technik sein.“ Der größere Brocken, 4,8 Millionen Euro, entfällt auf den Erbauer. Lico-Isolierbau-Chef Günther Lichtenegger: „Wir haben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben – und so entstand die Idee für ein Kino in Wolfsberg.“ Zwei Jahre später ist aus einem abbruchreifen Haus ein modernes Theater geworden. Lichtenegger: „Es war selbstverständlich ökologischer, nicht wieder neues Grünland zu versiegeln, sondern Bestehendes zu adaptieren.“