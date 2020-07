Das neuartige Coronavirus wird uns wohl länger begleiten, als uns lieb ist: Eine baldige Ausrottung des Erregers ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht in Sicht „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, so der Nothilfekoordinator Mike Ryan am Donnerstagabend in Genf. „Wir werden in absehbarer Zukunft nicht in der Lage sein, das Virus zu beseitigen oder auszurotten.“