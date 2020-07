US-Präsident Donald Trump kommt unter Druck: Einer Umfrage zufolge liegt er in drei US-Bundesstaaten, die für den Ausgang der Präsidentenwahl als ausschlaggebend gelten, deutlich hinter seinem Gegner Joe Biden. Eine am Donnerstag veröffentlichte neue Umfrage des Senders Fox News sieht den designierten Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten in Michigan gar mit neun Prozentpunkten vor Trump.