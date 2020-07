Die Zeit drängt! Bis heute läuft das „Ultimatum“ vom Senat 5 der Bundesliga an den SV Mattersburg, Klarheit über die Finanzsituation nach dem Banken-Skandal rund um den zurückgetretenen Präsidenten Pucher zu schaffen. Doch die hat man dem Anschein nach noch nicht einmal im Verein selbst. „Wir konnten uns zwar ein Bild machen“, sagt Langzeitfunktionär Deischler, der die Geschäfte bis zu einer nötigen Generalversammlung übernommen und Einblick in die (gesperrten) Konten bei der Commerzialbank bekommen hat, „aber noch ist nicht abzusehen, in welche Richtung es für uns weitergeht.“