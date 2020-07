„Unzumutbare Restriktionen“

Vielleicht ist das der Grund, warum Djokovic nach anfänglicher Ablehnung der „unzumutbaren Restriktionen“ offenbar doch bei den US Open - so sie stattfinden - antreten will. In den letzten Tagen trainierte er zumindest fleißig auf Hardcourt - übrigens im Gegensatz zu Rafael Nadal, der wohl nur auf Sand antreten wird.