Heftige Unwetter haben Donnerstag am Abend im Görtschitztal zu mehreren Vermurungen geführt. Straßen wurden gesperrt. In Raffelsdorf wurde eine Grube mit Altöl überflutet. Durch Blitzschlag wurden im Lesachtal und Völkermarkt Bäume in Brand gesetzt; in Würmlach bei Kötschach brannte ein Trafo. Auf der Autobahn in Völkermarkt hat es gehagelt. Insgesamt mussten Feuerwehren 35 Mal zu Einsätzen ausrücken.