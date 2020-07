Es zog binnen kürzester Zeit auf und kam mit voller Heftigkeit nieder. Hagelkörner - im Bereich Voitsberg waren sie bis zu zwei Zentimeter groß -, Sturm, heftiger Regen. Umgestürzte Bäume, überflutete Keller und Straßen waren die Folgen, die Feuerwehren hatten nicht nur in Graz, sondern auch in Graz-Umgebung und regional in der Weststeiermark Großeinsatz.