Zu mehreren Unfällen ist es am Donnerstag im Bundesland gekommen, bei denen es mehrere Verletzte zu beklagen gibt. In Saalfelden streifte eine Lenkerin (72) mit ihrem Fahrzeug einen entgegenkommenden Lieferwagen. Auf Grund dessen kam es zu einer Frontalkollision mit einem dem Lieferwagen folgenden Pkw eines 62-Jährigen. Die 72-Jährige wurde verletzt. Gekracht hat es auch auf der Gerlosstraße, in Schleedorf und auf der Westautobahn.