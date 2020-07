„Das Wochenende vor dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg ist traditionell das verkehrsreichste im ganzen Sommer“, betont Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Am Samstag vor einer Woche passierten mehr als 3000 Lenker den Knoten Salzburg auf der Tauernautobahn. „Wegen der Corona-Situation ist es schwer abzuschätzen, wie viele Urlauber wirklich kommen. Es werden jedoch mehr sein als am vergangenen Wochenende“, betont Gurtner. Allein in Bayern gehen rund 1,6 Millionen Schüler in die Sommerpause bis 7. September.