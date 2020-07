Konzentration auf die Pandemie

„Covid-Politisierungen sollten in Quarantäne geschickt werden“, sagte Tedros. Auch die amerikanische WHO-Epidemiologin Maria van Kerkhove schlägt in dieselbe Kerbe: Man werde sich nicht vom Fokus zur Eindämmung des Virus ablenken lassen, erklärte sie am Donnerstag. Van Kerkhove sprach zudem sowohl Tedros als auch Nothilfekoordinator Mike Ryan ihr volles Vertrauen aus. „Wir sind stolz, die WHO zu sein“, erklärte Ryan. „Wir werden der Welt weiter dienen, egal, was gesagt wird.“