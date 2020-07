Da nach einem ersten Anruf eines Zeugen bei der Polizei gegen 17.15 Uhr unklar war, ob die Person hinunterspringen wollte, wurden beide Richtungsfahrbahnen gesperrt, so ein Polizeisprecher. Der Verkehr wurde bei den Abfahrten zum Verteilerkreis abgeleitet. Es entstand erheblicher Stau in beide Richtungen, laut Polizei in Richtung Norden bis zum Knoten Inzersdorf.