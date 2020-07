Gleich sechs Kraftwerksprojekte würden an den Isel-Zubringern forciert, eines sogar direkt am Hauptfluss, so der WWF in einer Aussendung. „Der Wildwuchs an Kraftwerksvorhaben in Osttirol bedroht eines der letzten großen Gletscherflusssysteme der Alpen“, schlug WWF-Gewässerschutzexperte Gerhard Egger Alarm. Die schwarz-grüne Landesregierung müsse daher ihre internationalen Schutzverpflichtungen ernst nehmen und den Wasserkraftausbau im Isel-Gebiet einschränken. Die Isel und Teile ihrer Zubringerflüsse war im Jahr 2015 als Natura-2000-Schutzgebiet ausgewiesen worden. Der WWF ortet jedoch nichtsdestotrotz eine immer stärkere Verbauung ihres Einzugsgebiets.