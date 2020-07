In Zeiten fehlender sozialer Wärme und zunehmender gesellschaftlicher Probleme sieht sich der - vielleicht bald 70-Jährige - eher in der Verantwortung, das Gute im System nach vor zu stellen und die positiven Seiten des Daseins aufzuzeigen. „In diesen verrückten Zeiten scheint es mir einfach nicht genug Liebe und Frieden zu geben. Ich weiß nicht genau, was diese Aufnahme hier mit Liebe und Frieden zu tun hat, aber ich dachte, ich würde es trotzdem so nennen“, tat er in einer Presseaussendung zum Album kund. Der gute Wille „by accident“ sozusagen, doch wer sich eingehender mit Seasicks Steves Karriere beschäftigt weiß ohnehin, dass nur selten etwas so ist wie es scheint und man bei seinen Aussagen und Antworten immer eine gewisse Doppelbödigkeit einkalkulieren muss. Der Künstler macht sich sehr wohl große Gedanken, stellt sich aber selbst nicht allzu gerne in den Vordergrund.