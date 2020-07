Waren Schulschließungen im April übertrieben?

In fünf der sechs Fälle waren zudem Erwachsene Ursprung der Verbreitung. Nur einmal wurde ein Schüler als „Quellfall“ festgemacht - wobei von ihm nur vier Folgefälle ausgegangen sein dürften, so das Ministerium. Insgesamt steckten sich in Schulen und Kindergärten 56 Menschen an, 26 davon waren unter 16 Jahre alt.