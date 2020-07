Ältere Leute versucht ein Betrügerpärchen in Kärnten abzuzocken. Ein Mann gibt sich am Telefon unter dem Namen „Schmid“ als Polizist aus und verlangt 30.000 Euro Kaution. Die Tochter der Angerufenen hätte angeblich einen Unfall gehabt. Eine Klagenfurterin hat Dienstag Geld übergeben, Donnerstag legte der Betrüger ein Ehepaar herein.