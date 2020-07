Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden betrat ein 21-Jähriger die Tankstelle in Eugendorf, nahm drei Waren aus dem Regal und begab sich zur Kassa. Als der Kassier (55) gerade die Produkte scannte, zückte der junge Mann eine schwarze Pistole und forderte Geld. Der 55-Jährige gab dem Räuber daraufhin Geldscheine in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags.