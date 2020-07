Die engagierte Landjugend, die 15.200 junge Steirer zwischen 14 und 30 Jahren vereint, hat es allerdings drauf! „Heuer wird Sensenmähen nicht mehr von so vielen Bauern, aber doch in Teilen der Steiermark noch praktiziert. Uns ist ganz wichtig, dass dieses Brauchtum nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Nadine Edlinger. So wird auch jedes Jahr das Sensenmähen als Bewerb der Landjugend durchgeführt. Normalerweise kommen da alle zusammen, es geht um Schnelligkeit und Geschick - heuer war man, Corona-bedingt, ganz besonders kreativ!