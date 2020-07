„Muss sich fragen, was man für einen Charakter hat“

Mernyi selbst betonte im Gespäch mit krone.at, dass er zu seinem Statement stehe. „Man muss sich schon fragen, was man für einen Charakter hat, wenn man sich so inszeniert, während daheim 1800 Angestellten die Existenzgrundlage genommen wird.“ Dass die abgebildeten Personen gar nicht direkt dem Tiroler Unternehmen angehören würden, ließ Mernyi nicht als Argument gelten - schließlich könnten sich die Swarovskis ihren Lebensstil auch nur leisten, weil Menschen tagtäglich hart für sie arbeiten.