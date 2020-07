Ein Nachtslalom-Doppel, wie im Jänner bei den Herren in Schladming angedacht, ist in Flachau aber kein Thema. „Dazu gab es keine Anfrage der FIS. In Schladming schon, weil man eventuell einen Ausweich-Slalom für Wengen suchen muss“, so Schmid. Aber für Flachau wie für Schladming gilt: ob mit vollen Tribünen, stark abgespeckt oder gar ohne Fans – das ist derzeit völlig offen.