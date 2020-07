40 Lehrlinge ab Herbst

Die Folge: Die Kurzarbeit bei den Innviertlern, bei denen demnächst der Betriebsurlaub beginnt, wird bis Ende September fortgesetzt. Seit Mitte 2019 wurden auch alle Leasingkräfte abgebaut, das waren immerhin 280 Beschäftigte. Umstellungen in der Produktion beschleunigten den Abbau. In Österreich hat Schwarzmüller derzeit 940 Mitarbeiter an sechs Standorten. 40 Lehrlinge starten im Herbst in Österreich und Deutschland durch.