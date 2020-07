Für Diskussionen über Kunst, Kommerz und Kitsch sorgen derzeit wieder einmal drei Polyester-Figuren des Mühlviertlers Manfred Kielnhofer. Solche waren auch schon in Linz und an vielen anderen Orten zu sehen. In Steyr fühlt sich Künstler Johannes Angerbauer provoziert: „Kulturstadtrat Gunter Mayrhofer hat alleine entschieden, dass die Objekte angekauft werden.“ Dass sie die Farbe Gold tragen, stört Angerbauer besonders, der seit Jahrzehnten mit „Sozialem Gold“ international erfolgreich ist.