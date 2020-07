Deutlich mehr Todesfälle als in Vorjahren

Laut offiziellen Angaben starben dort in den vergangenen Wochen deutlich mehr Menschen eines natürlichen Todes als in den Jahren davor. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des unabhängigen Medizinischen Forschungsrats (SAMRC) stieg jedoch die Zahl der zusätzlichen Todesfälle „in den vergangenen Wochen unaufhörlich“ an.