Von 11 auf 29 Millionen Tonnen

Darin werden unter anderem sechs Szenarios beschrieben, wie es im Jahr 2040 um die Verschmutzung der Meere stehen könnte – in Anbetracht gewisser Veränderungen. Im schlimmsten Fall, oder auch „Business as usual“, ändert sich nichts. „Dieses Szenario zeigt in 20 Jahren einen Anstieg des Plastikmülls im Meer von 11 auf 29 Millionen Tonnen, sofern es bei Kunststoff keinerlei Eingriffe in die diesbezügliche Politik, Wirtschaft, Infrastruktur oder Materialien gibt“, schildert Stuchtey eine düstere Zukunft.