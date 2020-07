Die Wiener Polizei bestätigte am Donnerstagnachmittag das Vorgehen. Man wolle keine rechtswidrigen Anzeigen legen und die „Rechtssicherheit für die Bürger gewährleisten“, so ein Sprecher. Das Innenministerium wiederum erachtet die Rechtslage bei den Corona-Schutzmaßnahmen nach dem VfGH-Entscheid derzeit für „unklar“. Deshalb erteilte es den Landespolizeidirektionen am Donnerstag den Auftrag, mit den zuständigen Gesundheitsbehörden Rücksprache zu halten und die weitere rechtliche Vorgehensweise „in ihrem Wirkungsbereich zu klären“.