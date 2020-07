Spott auf Twitter und Co.

In den Onlinenetzwerken wurden Trumps Ausführungen schnell mit Spott kommentiert. „Da kann ich echt nicht mithalten“, twitterte etwa die Komikerin Sarah Cooper. Cooper hatte Trump zuvor schon einmal in ihrem Video „How to cognitive“ aufs Korn genommen. Als Beweis für einen erfolgreichen kognitiven Test zeigte die Trump-Imitatorin dabei stolz eine Seite aus einem Malbuch in die Kamera.