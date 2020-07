In der Personalie David Alaba wird weiter um eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern gefeilscht. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei mit Alabas Berater in Gesprächen, sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag. „Bis dato, muss man korrekterweise sagen, haben wir noch keine Lösung gefunden.“ Aber einen „Summer Sale“ werde es definitiv nicht geben.