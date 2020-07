Auch Brand gelegt

Während die Frau der Forderung nachkam, zwangen die Maskierten das Au-pair und die zwei Kinder in ein Auto. Der Vater musste gefesselt in den Kofferraum steigen. Anschließend setzten die Männer die Villa an mehreren Stellen in Brand, vermutlich um Spuren zu zerstören, und flüchteten in dem Pkw. Doch der Wagen blieb in einem nahen Waldstück hängen. Die Täter setzten deshalb die Flucht zu Fuß fort. Wanderer befreiten die Geiseln aus dem Auto.