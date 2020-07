Eine hohe Verantwortung, viel Bürokratie mit der Gebietskrankenkasse, niedrige Honorare und unregelmäßige Arbeitszeiten schrecken viele Jungmediziner ab, eine Praxis als Landarzt zu übernehmen. Entsprechend groß ist der Mangel an niedergelassenen Ärzten vor allem im Landessüden. In Strem können die Bürger vorerst aufatmen. Zwar geht Dr. Christine Pungercic mit Jahresende in Pension, doch nun hat sich ein Nachfolger gefunden. „Dr. Gyula Marx wird ab sofort in der Ordination mitarbeiten, sodass eine geordnete Übergabe möglich ist“, heißt es aus dem Rathaus.