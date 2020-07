Am Samstag tritt Daniela Katzenberger gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis in Florian Silbereisens TV-Show „Schlager, Stars & Sterne“ auf. Die Show findet am1800 Meter hoch gelegenen Speichersee Ehrenbachhöhe in der Nähe von Kitzbühel statt. Die Vorfreude auf das Mega-Event hat dem TV-Star, der mit der Show gleich einen kleinen Familienurlaub verbunden hat, offenbar das Oberteil wegfliegen lassen.