Auch rund 120 Griffe von etwa 2700 Jahre alten Tonkrügen, von denen viele Siegel mit hebräischen Schriftzeichen tragen, wurden an der Grabungsstätte gefunden. Auf ihnen findet sich anderem die Buchstabenkombination LMLK, was so viel bedeutet wie „an den König“. Das deute darauf hin, dass die Krüge und ihr Inhalt - wahrscheinlich Wein bzw. Olivenöl - für den judäischen König bestimmt waren, berichteten die IAA-Wissenschaftler bei der Vorstellung der Fundstücke am Mittwoch.