„Gemeinsam mit Logitech G haben wir das Verhalten von E-Sports-Profis untersucht, um herauszufinden, wie wir ihre Performance verbessern und zugleich ihre körperliche Gesundheit fördern können“, so Tim Straker, Marketing-Chef von Herman Miller, in einer Mitteilung der beiden Unternehmen. „Wir haben festgestellt, dass die Spieler oft eine Haltung auf ihren Sesseln einnehmen, die sich negativ auf ihre Leistung auswirkt und mit der Zeit ihre Gesundheit schädigen kann. Wir haben eine Lösung gesucht, die den Spielern hilft, ihre ideale Haltung über lange Zeiträume beizubehalten, damit sie in entscheidenden Momenten entspannt und konzentriert sind.“