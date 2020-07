Eine Tierfreundin machte im Kärntner Mallnitz eine schreckliche Entdeckung. Dort stieß sie auf einen Betrieb, in dem einer Handvoll Schweinen Löcher in die Nasen gebohrt und anschließend Draht durchgezogen worden war. „Der Besitzer hat die beiden spitzen Enden der Drähte dann noch so miteinander verbunden, dass sie in verschiedenen Richtungen wegstehen und so die Funktion eines Stacheldrahtes einnehmen“, heißt es vom Verein gegen Tierfabriken. Das Ziel dieser Tierqual sei es offensichtlich, dass ein Wühlen für die Schweine besonders schmerzvoll ist und sie diese natürliche Verhaltensweise daher unterlassen.