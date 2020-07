„Wir sind am Ende nicht zusammengekommen.“ Die Formel-1-Verantwortlichen hätten den Betreibern des Hockenheimrings zudem signalisiert, dass man einen Grand Prix in Europa zumindest vor einer begrenzten Anzahl von Zuschauern stattfinden lassen wolle. „Mit den Verordnungen in Baden-Württemberg ist das nicht machbar“, erklärte Teske. Der Traditionskurs in Nordbaden war zuletzt als Kandidat für den Notkalender der Formel 1 infolge der Covid-19-Pandemie ins Spiel gekommen.