Julian Assange wird einen ganz besonderen Jahrestag im Gefängnis verbringen. Vor zehn Jahren, am 25. Juli 2010, wurde die von dem Australier gegründete Enthüllungsplattform WikiLeaks mit der Veröffentlichung Zehntausender größtenteils geheimer Dokumente zum Afghanistan-Krieg endgültig weltweit bekannt. Es folgten zahlreiche weitere Coups, doch WikiLeaks geriet auch immer mehr in die Kritik. Assange selbst wird heute von den einen als furchtloser Held verehrt, von den anderen als egomanischer Geheimnisverräter gebrandmarkt - und kämpft gegen eine Auslieferung an die USA.