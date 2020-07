PDF-Signaturen werden verwendet, um wichtige Dokumente wie Rechnungen oder Verträge vor Veränderungen zu schützen. Seit 2014 die Regulierung zu „Electronic Identification, Authentication and Trust Services“ in Kraft getreten ist, spielen PDF-Signaturen eine wichtige Rolle in der Europäischen Union. Beispielsweise werden Verträge bei EU-Projekten digital signiert, in Österreich trifft das auch auf alle Gesetze zu. Unternehmen wie Amazon nutzen PDF-Signaturen, um ihre Rechnungen zu signieren. Der digitale Signierdienst von Adobe wurde laut Aussagen des Herstellers allein im Vorjahr acht Milliarden Mal verwendet.