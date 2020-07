„Schmerzhaft, dass Corona unsere Gastronomie erwischt hat“

Schon in der Zeit des Lockdowns während der Corona-Krise hatte Wiener von einer „Vollkatastrophe“ gesprochen. „Es ist schmerzhaft, dass Corona nun auch unsere Gastronomie erwischt hat“, so Wiener weiter. „Hoffen wir, dass viele Hotel- und Gastronomiekolleg*innen in ganz Deutschland und Österreich, in ganz Europa und darüber hinaus, durchhalten können und Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir konnten es nicht mehr.“