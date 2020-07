„Die Touristenbahn wird bis zu ihrem Konzessionsende 2035 in Betrieb bleiben – so viel steht fest!“, freut sich der Gemeindechef, der sich die Attraktion in seiner Gemeinde nicht nehmen lassen will. „Die Reißeckbahn wurde ja schon stillgelegt. Und das war ein Fehler. Jährlich transportierte dieses Unikat gut 65.000 Gäste auf den Berg. Ich bekomme immer noch Anfragen von weit her, wann die Bahn wieder aufgesperrt wird.“