„Etwas Wildes“

Das sagte Fox in dem Podcast „Give Them Lala ... with Randall“, wie das US-Promiportal „Entertainment Tonight“ berichtete. Sie habe schon beim ersten Treffen mit dem Rapper (30) gespürt, „dass mir etwas Wildes passieren würde, aber ich war mir noch nicht sicher, was“. Die beiden hatten sich auf dem Filmset von „Midnight in the Switchgrass“ in Puerto Rico kennengelernt.