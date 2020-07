Arbeitslosenrate sinkt nur ganz langsam

Auf den heimischen Arbeitsmarkt hat die Corona-Krise „voll durchgeschlagen“. Mit dem Lockdown brach die Beschäftigung ein und die Zahl der registrierten Arbeitslosen stieg enorm. Infolge der zunehmenden wirtschaftlichen Aktivität sollte sich die Lage am Arbeitsmarkt „sukzessive verbessern, allerdings nur langsam“, so das IHS. Ausgehend von einer Arbeitslosenrate von 10,25 Prozent im heurigen Jahr könnte sie bis 2024 auf acht Prozent sinken, heißt es. Im Prognosezeitraum 2020 bis 2024 sieht man die Arbeitslosigkeit im Schnitt bei 8,8 Prozent, nach 8,3 Prozent in den Jahren 2015 bis 2019.