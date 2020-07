Beste Trainer der Welt

Trainer Zinedine Zidane hebt Modric aber dann doch hervor. „In dieser zweiten Amtszeit habe ich den Eindruck, dass er noch mal besser ist in all dem, was er zuvor gut gemacht hatte. Wenn man sich als Erfolgstrainer bestätigt, ist es für mich lustig, wie jemand an der Erfahrung zweifeln kann. Zidane ist einer der besten Trainer in der Geschichte von Real Madrid - und die Konkurrenz ist wahnsinnig. Meiner Meinung nach ist er heute einer der besten Trainer der Welt."