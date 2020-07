Gegen 18.50 Uhr war der 42-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Motorrad in Ungerdorf, auf der L 213, in Fahrtrichtung St. Stefan im Rosental unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett und in der Folge auf die Straßenböschung.