In Niederösterreich wurden binnen 24 Stunden 16 Neuinfektionen verzeichnet, in der Steiermark zwölf, in Tirol fünf und im Burgenland drei. In Salzburg wurden mit 21 Fällen zum ersten Mal seit Langem wieder mehr als 20 Covid-Neuinfektionen gemeldet, an den beiden vergangenen Tagen waren in dem Bundesland Datenbereinigungen vorgenommen worden. Sowohl in Kärnten als auch in Vorarlberg wurden seit Mittwochvormittag keine Neuinfektionen verzeichnet.