Bis zu 250 Giftstoffe in Zigarettenstummel

Abgesehen von der schlechten Vorbildwirkung rauchender Eltern ortet man in Graz auch ein gesundheitliches Problem für Kinder. Diese würden Erwachsene häufig nachahmen und sich Zigarettenreste in den Mund stecken. Laut Heidi Richter-Jursitzky vom Grazer Kinderparlament enthalten Zigarettenstummel bis zu 250 unterschiedliche Giftstoffe.