Eine medizinische Mitarbeiterin aus Israel hatte sich im April mit dem Coronavirus infiziert - drei Monate später konnte der Erreger nun wieder in ihrem Körper festgestellt werden. Sie war während ihrer Arbeit im Sheba Medical Center in Ramat Gan in Kontakt mit einem Covid-19-Patienten gekommen. Nun wächst die Sorge, dass Erkrankte nach einer überstandenen Infektion nicht automatisch immun sind.