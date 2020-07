Das Infanterieregiment der britischen Armee wurde im Jahr 2007 gegründet, und Prinz Philip hatte dort seither die Rolle des Regimentschefs eingenommen, die er nun im Rahmen der Zeremonie auf Windsor an seine Schwiegertochter Camilla, die Herzogin von Cornwall, übertrug. Die Übergabe durch das Regiment an die Herzogin erfolgte dann nicht auf Schloss Windsor, sondern auf dem Landsitz von Prinz Charles, Highgrove House in Gloucestershire.