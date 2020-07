Bereits 13 Frauen Opfer von Tötungsdelikten

13 Frauen fielen heuer bereits in Österreich Tötungsdelikten zum Opfer. Fünf Opfer waren männlich. Zwei weitere Männer starben infolge von Schlägereien (Körperverletzung mit Todesfolge, je eine in Bregenz und in Linz). Die Frauen wurden ausschließlich von Männern getötet.