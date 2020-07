Sechs Wochen lang ohne Geschäftsführer

Aus der Aussage ergeht zudem, dass es in der TSD zwischen 1. Oktober 2018 - Suspendierung Bachmeiers - und 15. November 2018 - Bestellung des neuen Geschäftsführers - offenkundig keine verantwortliche Person in der Geschäftsführung gab. „Es wäre Aufgabe des Aufsichtsrates gewesen, sofort einen neuen Geschäftsführer zu bestellen und nicht erst am 15. November 2018“, formuliert der Anwalt.