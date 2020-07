Wegen der Coronapandemie finden die Salzburger Festspiele in diesem Sommer in modifizierter Form von 1. bis 30. August statt. Die Festspiele haben ein umfassendes Präventionskonzept erarbeitet, in Abstimmung mit Behörden und einem medizinischen Expertenbeirat. Die von der Bundesregierung verordneten Corona-Vorschriften wurden integriert.