„Wir sind ein Selektionsmedium“

Die Aufgabe einer Literaturzeitschrift sehen die beiden heute „nicht so viel anders“ wie im Jahr 1960: „Wir sind ein Selektionsmedium, das für die Leser Texte auswählt“, so Unterweger. Und an der Bedeutung dieser Selektion hat sich in Zeiten der literarischen Selbstvermarktung im Internet nichts geändert. „In einer namhaften Literaturzeitung zu publizieren ist immer noch was anderes, als einen Text auf einer Homepage zu posten“, so Cimenti.